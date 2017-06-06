Крестный отец сицилийской мафии получил право на «достойную смерть»

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Парма, 6 июня. Кассационный суд Италии постановил отправить на пересмотр отказ в апелляции в отношении бывшего «крестного отца» сицилийской мафии.

86-летний «босс боссов» Тото Риина в настоящий момент отбывает пожизненное заключение в тюрьме строго режима города Парма. По словам его адвокатов, он страдает от целого ряда заболеваний, связанных с его преклонным возрастом, в частности – гипертонии и опухолей в почках, из-за которых он прикован к кровати.

Решение Кассационного суда отменило вердикт суда надзорной инстанции Болоньи, которая ранее отказала юристам Риины в переводе престарелого мафиозо под домашний арест.

Напомним, что Рииан был арестован в 1993 году. После серии судебных процессов он был приговорен к пожизненному заключению.