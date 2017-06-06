Приживется ли в Питере гигантское колесо обозрения: мнения горожан. ФАН-ТВ

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Одно из «наследий» Петербургского международного экономического форума – это идея установить в каком-либо из городских парков колесо обозрения. Корреспонденты ФАН-ТВ решили разобраться, как относятся к новой задумке горожане.

Инициаторы идеи установки колеса решили, что его высота должна составлять, как минимум, 170 метров и, таким образом, бить рекорды Сингапура и Лас-Вегаса. Идея принадлежит фирме Becar Asset Management Group. В рамках ПМЭФ-2017 руководство компании провело презентацию проекта, что тут же вызвало общественный резонанс, многочисленные обсуждения в социальных сетях и контрастные реакции в народе – как позитивные, так и негативные.

Отметим, что «претендентом номер один» на установку махины является Парк 300-летия, неподалеку от которого уже стоит высотный «Лахта Центр», более известный как «башня Газпрома». Петербуржцы и гости города отреагировали на задумку абсолютно по-разному, и, как выяснила съемочная группа ФАН-ТВ, людей волнуют различные аспекты.

Например, одна из собеседниц корреспондентов ФАН-ТВ в первую очередь подумала о безопасности:

– Это очень высоко! Я думаю, что специальные люди должны разбираться, насколько это безопасно. Если все будет по правилам безопасности, то почему бы и нет? Это классно.

– Плохо! – однозначно отрезал мужчина, представившийся Волшебником. – Во-первый, колесо обозрения будет закрывать вид, город будет смотреться очень плохо. Лучше бы придумали что-нибудь другое, поинтереснее.

– Тут надо смотреть. Если оно будет портить исторические виды, тогда нет! – размышляет Виктория. – Я вообще очень плохо отношусь к подобным нововведениям, если честно. Я живу в Курске, и у нас исторические объекты практически не сохраняются, город становится ужасным. Все должно вписываться в общий облик, тем более в Петербурге. У нас в стране нет второго такого города. Нельзя ни в коем случае здесь ничего!

Противоположное мнение у коренной жительницы Северной столицы Наталии:

– Это замечательно! Самое высокое здание будет – башня Газпрома. А вместе с колесом они там будут как композиция. Ничего в этом страшного нет. Наш город самый замечательный, его ничто не испортит.

На удивление без восторга воспринимает идею молодежь – тот пласт населения, за счет которого обычно окупаются подобные проекты. Студентки Яна и Елена сообщили следующее:

– В архитектуре города это будет лишним. Но для обозревателей, которые хотят посмотреть на Питер, возможно, это будет здорово. Хотя недалеко есть другое колесо обозрения (имеется в виду парк аттракционов на Крестовском острове – прим. ред.), и его, мы думаем, вполне достаточно. Но если решат поставить, наше мнение ничего не изменит. Мы бы могли сейчас сказать: «Ой, нельзя, ой, плохо!», но все равно решение-то примут другие люди.

– Надо смотреть на картину целиком, – поделился своим мнением турист по имени Тимур. – В новых городах с современными центрами, а-ля Гонконг, например, такие вещи смотрятся классно. В Питере – не уверен…

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Что же по этому поводу думают авторы проекта, чем обосновывают необходимость установки, ФАН-ТВ выяснило, встретившись на площадке «Экспофорума» с представителями компании. На вопросы корреспондентов ответила директор управления инвестициями Becar Asset Management Group Ольга Шарыгина.

– Сейчас мы находимся, скажем так, на самой первой ступеньке. Нам важно понять отношение города и власти к возможности создания такого колеса.

– Наверняка вам пришлось столкнуться с ограничениями линии высоты, существующими в городе? Расскажите подробнее.

– Конечно, есть такое понятие, и существуют серьезные ограничения. Многие говорят, что не бывать колесу обозрения в Санкт-Петербурге. Но из каждого правила есть исключения. И мы говорим об уникальном, очень уникальном проекте не только для России, а для всего мира в целом. Потому что таких колёс обозрения не так много по всей планете. И в том случае, если мы, город и страна в целом увидим необходимость в такого рода проекте, тогда, я думаю, будет принято серьезное решение в виде исключения.

– Проект коммерческий или нуждается в финансировании из бюджета?

– Чисто коммерческий. Зарубежные аналоги показали и доказали его коммерческую эффективность. Мы не просим денег из бюджета, это частные инвестиции. Уже есть группа инвесторов, готовая вложиться в этот проект. Дело только за правительством, за властями, нужно получить все необходимые разрешения. Еще раз повторю – мы не просим денег.

– Мы видим, что на экране вашего стенда ведется опрос. Вы выходили с ним в соцсети? Как воспринимают люди эту идею?

– По-разному. Даже на Форуме, в течение двух дней, я услышала кардинальные точки зрения, в Интернете тоже абсолютно разные мнения. Но это нормально. Мы этого ожидали. И, честно говоря, лично я ожидала даже большего негатива и противостояния. А уже сейчас предварительные результаты показывают, что около 80 % участников опроса «за»! Это удивительно и потрясающе.

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