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Политика
Израиль сохранит военный контроль над Западным берегом Иордана

Израиль сохранит военный контроль над Западным берегом Иордана

1:25  6 Июня 2017
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Израиль сохранит военный контроль над Западным берегом Иордана

Тель-Авив, 6 июня. Израиль намерен сохранить военный контроль над Западным берегом реки Иордан при любом соглашении.

Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По словам политика, контроль будет осуществляться при любом варианте урегулирования конфликта с палестинцами, или даже в отсутствие соглашения.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль ищет «подлинного мира» с соседями. Поэтому государство продолжит контролировать безопасность на всей территории к западу от реки Иордан.

Он также напомнил, что Иерусалим настаивает на том, чтобы палестинцы признали Израиль «национальным очагом еврейского народа». 

Напомним, по мнению политолога и главного редактора издания «Иран сегодня» Никиты Смагина урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной в ближайшем будущем невозможно.

#израиль
Алия Садыкова
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