Катар выплатил $1 млрд выкупа международным террористам — СМИ

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Доха, 6 июня. Власти Катара признали выплату 1 миллиарда долларов международным террористам.

Сообщается, что в апреле текущего года деньги получили группировки, связанные как с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), так и с властями Ирана

Согласно заявлению источника в правительстве эмирата, деньги были частью сделки по освобождению членов королевской семьи, которых боевики захватили во время охоты в южном Ираке.

Кроме того, после уплаты указанной суммы были освобождены 50 человек, захваченных в плен экстремистами в Сирии.

Ранее Газета.ру сообщила, что целый ряд арабских государств прекратили дипотношения с Катаром из-за якобы поддержки терроризма.