Установлены личности всех погибших при стрельбе в Орландо

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Орландо, 6 июня. Власти города Орландо, штат Флорида, сообщили, что смогли установить личности всех пяти погибших при инциденте со стрельбой. Об этом сообщил шериф округа Орандж Джерри Демингс.

Ранее шериф уже называл имена трех погибших, добавив, что идентификация еще двоих погибших продолжается. Но спустя некоторое время он назвал еще два имени.

Все погибшие оказались белыми американцами в возрасте от 34 до 70 лет, пишет «Газета.ru».

Напомним, что инцидент произошел в офисе компании Flamma. Уволенный несколько месяцев назад из фирмы ветеран армии США Джон Роберт Ньюман-младший вошел в офис с оружие и открыл огонь по бывшим коллегам. Перед появлением сотрудников полиции нападавший покончил с собой.