ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

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Москва, 6 июня. Боевики террористической группировки «Исламское государство»*, запрещенной в России, взяли на себя ответственность за нападение в Мельбурне.

Как пишет агентство Reuters, атаку в австралийском городе совершили экстремисты ИГ*.

Напомним, в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. Позже в ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее террорист застрелен. Стрелок в Мельбурне подстрелил двоих полицейских.

* Организация запрещена на территории РФ.