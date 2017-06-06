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Общество
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

1:03  6 Июня 2017
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ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение в Мельбурне

Москва, 6 июня. Боевики террористической группировки «Исламское государство»*, запрещенной в России, взяли на себя ответственность за нападение в Мельбурне.

Как пишет агентство Reuters, атаку в австралийском городе совершили экстремисты ИГ*.

Напомним, в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. Позже в ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее террорист застрелен. Стрелок в Мельбурне подстрелил двоих полицейских.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #игил #мельбурн
Алия Садыкова
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