Все 12 задержанных по делу о теракте на Лондонском мосту отпущены

В Избранное

Скопировать

Лондон, 6 июня. Все задержанные в связи с терактом в Лондоне, произошедшем 3 июня, отпущены без предъявления обвинений. Об этом сообщает Служба столичной полиции Лондона.

В связи с терактом на Лондонском мосту были задержаны 12 человек. Семь из них женщины, пятеро – мужчины. Все арестованные в понедельник были освобождены без предъявления обвинений.

Напомним, вечером в субботу автомобиль врезался в толпу людей на Лондонском мосту. Трое вооруженных террористов вышли из машины и напали на прохожих. В результате семь человек погибли, 48 человек получили ранения.

Ранее британская полиция назвала имена двух исполнителей теракта в Лондоне. Это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.