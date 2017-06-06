59% американцев не поддержали решение Трампа о выходе из соглашения по климату

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 6 июня. Более половины граждан США заявили, что не поддерживают решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Такие данные приводят Washington Post и ABC News по итогам недавнего опроса.

Согласно данным, которые приводят американские СМИ, 59% опрошенных не одобряют выход США из Парижского соглашения по климату. 28% поддерживают его, еще 13% затруднились с ответом.

Кроме того, 55% опрошенных уверены, что данное решение Трампа негативно скажется на лидерстве США в мире, а 42% полагают, что выход из соглашения навредит экономике США, пишет RT.