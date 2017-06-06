Сборная Бельгии одержала победу над чешской командой в товарищеском матче

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Брюссель, 6 июня. Сборная Бельгии по футболу обыграла чехов в товарищеском матче со счетом 2:1.

Игра прошла на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Арбитром игры был швейцарский судья Сандро Шерер.

У хозяев голами отметились Миша Батшуайи (25-я минута) и Маруан Феллайни (52-я минута). Гол в пользу чехов забил Михал Крменчик на 29-й минуте.

Как сообщает RT, полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, который был травмирован во время финальной тренировки сборной, успешно перенес операцию. Подчеркивается, что ему придется пропустить три месяца.

Напомним, что российская сборная обыграла со счетом 3:0 сборную Венгрии в контрольном матче.