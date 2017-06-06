Жена умершего футболиста Тиоте ждет от него третьего ребенка

В Избранное

Скопировать

Москва, 5 июня. Супруга умершего в понедельник полузащитника «Бэйцзин Энтерпрайз Груп» Шейка Тиоте ждет от него третьего ребенка.

Как пишет The Guardian, жена полузащитника Мадах Тиоте находится на последнем месяце беременности. Она должна родить третьего малыша уже на этой неделе.

Из-за беременности супруги Тиоте после перехода в новый клуб жил несколько месяцев в Китае один.

Напомним, ранее Газета.Ru писала, что бывший футболист «Ньюкасла» Шейк Тиоте погиб 5 июня. Инцидент произошел на тренировке, когда футболист внезапно потерял сознание. Он был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти и констатировали смерть.