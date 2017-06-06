Суд в Петербурге закрыл дело об избиении школьника после примирения сторон

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 5 июня. Приморский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении водителя, который избил школьника, переходившего с самокатом дорогу перед его автомобилем.

Об этом рассказала пресс-секретарь суда Дарья Лебедева. Она пояснила, что дело закрыто в связи с примирением сторон. Мужчина купил ребенку велосипед.

Напомним, инцидент произошел в районе Ланского шоссе 9 апреля 2017 года. Водитель иномарки напал на ребенка, переходившего по пешеходному переходу. Мальчик двигался на самокате на зеленый свет. Следователи выяснили, что мужчина ударил ребенка кулаком по голове, он бросил на него самокат и скрылся с места преступления.

Как писала Газета.Ru, потерпевший был госпитализирован. Позже полиция нашла виновника в избиении ребенка и заключила под стражу.