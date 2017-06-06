Главврачей Саратовской области обязали сообщать о беременных школьницах

В Избранное

Скопировать

Саратов, 5 июня. Главврачи Саратовской области получили распоряжение от регионального министерства здравоохранения сообщать обо всех случая беременности несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как гласит текст документа, главврачи должны сообщать обо всех случаях беременности девочек до 16 лет, а также ее прерывания. Кроме того, им в обязанности вменяется сообщать о девочках, младше 16 лет, лишившихся девственности.

По словам представителей местного министерства здравоохранения, подобный приказ вызван необходимостью своевременно получать информацию о потенциальных преступлениях, связанных с половой неприкосновенностью, пишет «Газета.ru»

Данный приказ был подготовлен по инициативе местного управления СК и получил согласование с региональной прокуратурой.