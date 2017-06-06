ЛНР рассказала о массовом пьянстве и дезертирстве бойцов ВСУ

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Луганск, 5 июня. Украинские силовики продолжают спасаться бегством с передовых позиций ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, морально-психическое состояние украинских солдат в Донбассе продолжает ухудшаться. Украинские военнослужащие, которые проходят службу в Донбассе продолжают заниматься мародерством и устраивать «пьяные разборки» со стрельбой.

Кроме того, в рядах ВСУ участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди украинских срочников.