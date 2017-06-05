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Политика
Путин обсудил с Эрдоганом процесс восстановления экономических связей

Путин обсудил с Эрдоганом процесс восстановления экономических связей

23:56  5 Июня 2017
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Путин обсудил с Эрдоганом процесс восстановления экономических связей

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора ход работ по восстановлению экономических связей между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По сообщению администрации президента, главы обоих государств затронули в беседе отдельные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Отмечен, в частности, успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода «Турецкий поток», – гласит текст сообщения.  

Напомним, что в начале прошлого месяца Путин провел переговоры с Эрдоганом, по итогам которых было сообщено о снятии ограничительных мер во взаимной торговле.

 

#путин #эрдоган
Антон Зарубин
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