Путин обсудил с Эрдоганом процесс восстановления экономических связей

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Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонного разговора ход работ по восстановлению экономических связей между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По сообщению администрации президента, главы обоих государств затронули в беседе отдельные вопросы двустороннего сотрудничества.

«Отмечен, в частности, успешный ход работы по полному восстановлению российско-турецких торгово-экономических связей и реализации проекта газопровода «Турецкий поток», – гласит текст сообщения.

Напомним, что в начале прошлого месяца Путин провел переговоры с Эрдоганом, по итогам которых было сообщено о снятии ограничительных мер во взаимной торговле.