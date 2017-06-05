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Спорт
Российские футболисты разгромили команду Венгрии в товарищеском матче

Российские футболисты разгромили команду Венгрии в товарищеском матче

23:52  5 Июня 2017
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Российские футболисты разгромили команду Венгрии в товарищеском матче

Будапешт, 5 июня. Сборная России по футболу победила команду Венгрии в товарищеском матче.

Российские спортсмены одержали победу со счетом 3:0. Игра состоялась в Будапеште. На 20-й минуте забил гол Федор Смолов. На 89-й минуте мяч в ворота соперника отправил Дмитрий Полоз. Еще один мяч в свои ворота забил нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель.

Напомним, ранее молодежная сборная России по футболу разгромила белорусов в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу россиян. Матч прошел на стадионе «Октябрь» в Москве.

#сборная россии
Алия Садыкова
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