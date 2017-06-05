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Технологии
Apple перечислила новые возможности iOS 11

Apple перечислила новые возможности iOS 11

23:47  5 Июня 2017
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Apple перечислила новые возможности iOS 11

Сан-Франциско, 5 июня. На презентации новинок на WWDC компания Apple рассказала о новых функциях iOS 11. По традиции, доклад провел Крейг Фредериги.

В новой системе была улучшена работа iMessage – теперь удаленные сообщения будут удаляться со всем устройств. Кроме того, был обновлен раздел внутренних приложений.

Apple Pay начнет поддерживать денежные переводы, доступные также через iMesage.

Новые функции получит и голосовой ассистент Siri, чей голос теперь будет звучать более реалистично. Кроме того, Apple объявила о том, что Siri теперь сможет переводить тексты. Пока поддерживаются только английский, немецкий, китайский, французский, итальянский и испанский языки.

Система получит новый кодек HEVC, который позволит еще эффективнее сжимать фотографии.

Кроме того, в iOS 11 появится режим «не беспокоить во время движения» - устройство будет отключаться, чтобы не беспокоить владельца.

А благодаря новому AirPlay 2, появится возможность выстроить мультиканальную систему звука для управления при помощи iOS.

 

#wwdc #wwdc2017
Антон Зарубин
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