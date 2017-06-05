Благотворительный концерт в память о жертвах теракта в Манчестере собрал $3 млн

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Лондон, 5 июня. В Манчестере состоялся благотворительный концерт в поддержку пострадавших при теракте 22 мая. По данным британского Красного Креста, что во время благотворительного мероприятия удалось собрать около трех миллионов долларов.

На шоу под названием One Love Manchester, которое проходило на знаменитом стадионе Emirates Old Trafford собрались 50 тысяч зрителей. По словам организаторов шоу, билеты на концерт были распроданы за шесть минут.

Концерт прошел под усиленной охраной полиции и служб безопасности. Все вырученные средства будут перечислены в специальный фонд We Love Manchester, который был создан властями города вместе с британским отделением Красного Креста.

Напомним, 22 мая на стадионе «Манчестер-арена» сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения.