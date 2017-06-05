Петербуржцы отпраздновали 71-ю годовщину снятия минной блокады Ленинграда

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Санкт-Петербург, 5 июня. Петербуржцы отпраздновали в понедельник 71-ю годовщину прорыва морской минной блокады Ленинграда.

Торжественный митинг состоялся на пристани Средней Невки в Центральном парке культуры и отдыха.

Напомним, в 1946 году был открыт путь из Балтики. 5 июня 1946 года советские воины освободили от мин и открыли проход по большому корабельному фарватеру от Кронштадта до фарватера Таллин-Хельсинки. Благодаря этому в полную силу заработал Ленинградский морской порт.

Ранее сообщалось, что день Октябрьской революции может стать Днем памяти Романовых.