Слуцкий назвал себя главным проектом Абрамовича в российском футболе

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Москва, 5 июня. Бывший главный тренер московского ЦСКА и российской России по футболу Леонид Слуцкий назвал себя главным проектом владельца «Челси» Романа Абрамовича в российском футболе.

По словам Слуцкого, Абрамович сделал для российского футбола очень многое. Слуцкий подчеркнул, что Абрамович вложил большие средства в развитие инфраструктуры в России, построив несколько сотен футбольных полей и проспонсировав российскую сборную. «В данный момент его проект в российском футболе — это я», – приводит слова Слуцкого RT.

Напомним, что клубы по руководством Слуцкого три раза одерживали победу на чемпионате России, а также дважды становились обладателями Кубка и Суперкубка страны.