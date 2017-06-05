Акционер крупнейшего производителя лекарств купит ТЦ «Горбушкин двор» в Москве

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Москва, 5 июня. Глава нефтяной компании «Русь ойл» Сергей Подлисецкий продает ТЦ «Горбушкин двор». Покупателем торгового центра станет акционер «Фармстандарта» Виктор Харитонин.

Как сообщает Energy Insider, сумма сделки составит $500 млн. Как рассказал Харитонин, «Горбушкин двор» имеет очень большой потенциал. По его словам, ежедневно торговый центр посещают тысячи людей, и проблем со сдачей помещений в аренду нет. Он также напомнил, что «даже кризисное время они смогли пройти без потрясений».

Напомним, ТЦ «Горбушкин двор» открылся в 2002 году. Торговые ряды заняли продавцы со стихийного рынка у легендарного ДК имени Горбунова.