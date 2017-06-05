Озеров: Россия пересмотрит все программы сотрудничества с Черногорией

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Москва, 5 июня. Российская Федерация пересмотрит все действующие программы сотрудничества с Черногорией, не исключено, что Москва откажется от многих из них. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Будут ли какие-то из программ отменены или пересмотрены, покажет ревизия. В любом случае, соглашения с Черногорией подлежат ревизии после ее вступления в НАТО», — заявил Озеров.

Он также добавил, что членство Черногории в НАТО не означает автоматического расторжения соглашений, напомнив, что Москва и Анкара продолжают диалог, несмотря на членство то, что Турция является членом альянса.

Напомним, 5 июня Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Торжественная церемония состоялась в Вашингтоне в штаб-квартире Госдепартамента США в присутствии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.