Штормовое предупреждение в Москве сохранится до вторника

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Москва, 5 июня. В связи с ухудшением погоды штормовое предупреждение в столичном регионе продлено до утра вторника. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на столичное управление МЧС.

С 23:00 понедельника до 07:00 вторника в столице ожидается сильный дождь, местами грозы и усиление шквалистого ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. Кроме того, к вечеру понедельника температура воздуха в столичном регионе опустится на 1,5 градуса ниже климатической нормы. Как отмечают метеорологи, вся предстоящая неделя будет дождливой и холодной.

Напомним, 29 мая в Москве прошел мощный ураган, в результате которого погибли 15 человек. Еще около 200 жителей получили ранения.