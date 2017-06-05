Трамп не ищет повода для ссоры с мэром Лондона — Белый дом

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Вашингтон, 5 июня. Президент США Дональд Трамп не ищет повода для ссоры с мэром Лондона Садиком Ханом. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее американский лидер раскритиковал слова градоначальника о теракте в Лондоне в ночь на воскресенье, унесшем жизни семи человек. После инцидента мэр Лондона заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы. При этом, по его словам, на улицах продолжат дежурить усиленные наряды полиции.

Как заметила представитель администрации Трампа, глава США не намерен ссориться с мэром Лондона. Сандерс подчеркнула, что Соединенные Штаты солидарны с Великобританией. По ее мнению, Трамп защищал дружеские отношения и партнерство. «Мы осуждаем любые акты, схожие с этим», — добавила Сандерс.

Напомним, в субботу автомобиль протаранил толпу людей на Лондонском мосту. Затем террористы выбрались из машины и напали на прохожих. Погибли семь человек, 48 были ранены.