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Актер, озвучивавший мультфильм «Уоллес и Громит», скончался в возрасте 96 лет

Актер, озвучивавший мультфильм «Уоллес и Громит», скончался в возрасте 96 лет

23:09  5 Июня 2017
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Актер, озвучивавший мультфильм «Уоллес и Громит», скончался в возрасте 96 лет

Лондон, 5 июня. Британский актер Питер Сэллис, известный своей озвучкой мультфильма «Уоллес и Громит», скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает канал Sky News со ссылкой на его агентов.

Как сообщается, Сэллис скончался 2 июня в собственном доме в Денвилл-холле, пишет «Газета.ru».

Сэллис родился 1 февраля 1921 года в Лондоне. За свою карьеру, он снялся в большом количестве телесериалов, однако наибольшую известность ему принесла озвучка изобретателя Уоллеса в одноименном мультфильме. Впервые Сэллис принял участие в этом проекте в 1983 году.

 

#сэллис
Антон Зарубин
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