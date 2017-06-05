В Петербурге планируют ограничить продажу алкоголя на время Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 5 июня. На время проведения футбольного Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге могут запретить торговлю алкогольными напитками в стеклянной таре. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного собрания города.

«Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству решила внести на рассмотрение Законодательного собрания проект закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения Кубка конфедераций 2017 года», — говорится в сообщении.

Согласно тексту закона, на время проведения Кубка конфедераций вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции в стеклянных бутылках в радиусе двух километров от стадиона. При этом закон предусматривает запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре не только в магазинах, но также в кафе и ресторанах.