Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Стокгольме

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Стокгольм, 5 июня. Нападение на полицейский патруль произошло вечером на юге Стокгольма в микрорайоне Орста.

По данным ведомства, полицейский патруль попытался остановить средство, однако водитель и пассажир открыли огонь по стражам порядка. Сотрудники полиции открыли ответный огонь, в результате чего один из нападавших получил огнестрельное ранение, после чего был доставлен в больницу, второй злоумышленник не пострадал.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции открыли огонь из соображений самообороны. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.