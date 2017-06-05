Савченко посоветовала украинским политикам не вести себя «как нищие» в Европе

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Киев, 5 июня. Украинские политики выглядят в Европе как нищие, заявила депутат Верховной рады страны Надежда Савченко.

В интервью польскому изданию Rzeczpospolita она объяснила, что внешняя политика не должна иметь для Киева решающее значение. По мнению Савченко, украинские политики рассчитывают на то, что их всю жизнь будет кормить Европа. Депутат подчеркнула, что если чиновники не завоюют уважения внутри государства, с ними не будут считаться и другие страны. «Наши политики выглядят как нищие в Европе, и это очень унизительно для моего народа», — уточнила Савченко.

Савченко привела в пример президента России Владимира Путина. По словам представителя Рады, российского лидера уважают в своей стране. Именно поэтому «с ним считается весь мир».