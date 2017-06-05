Бывший футболист «Ньюкасла» скончался в возрасте 30 лет на тренировке

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Пекин, 5 июня. Бывший полузащитник «Ньюкасла» и сбоной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте, перешедший в китайскую команду «Бейцзин Энтерпрайзес», скоропостижно скончался в возрасте 30 лет.

Инцидент произошел на тренировке, когда футболист внезапно потерял сознание. Он был экстренно госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти и констатировали смерть.

Информацию о смерти футболиста подтвердил его агент Эмануэле Палладино, сообщает «Газета.ru». Причина смерти пока не сообщается.

Тиоте играл в составе «Ньюкасл» в течение семи сезонов с 2010 года, приняв участие в 139 матчах.