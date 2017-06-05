Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Пушков назвал членство Черногории в НАТО «мелким достижением»

Пушков назвал членство Черногории в НАТО «мелким достижением»

22:48  5 Июня 2017
195

Пушков назвал членство Черногории в НАТО «мелким достижением»

Москва, 5 июня. Вступление Черногории в НАТО является мелким достижением. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter.

«Черногория официально вступила в НАТО в условиях явной напряженности между альянсом и администрацией Трампа. Мелкое достижение на фоне крупного разлада», — написал Пушков.

Напомним, сегодня Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Торжественная церемония состоялась в Вашингтоне в штаб-квартире Госдепартамента США в присутствии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.                                        

#нато #пушков #черногория
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть