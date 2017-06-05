Пушков назвал членство Черногории в НАТО «мелким достижением»

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Москва, 5 июня. Вступление Черногории в НАТО является мелким достижением. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter.

«Черногория официально вступила в НАТО в условиях явной напряженности между альянсом и администрацией Трампа. Мелкое достижение на фоне крупного разлада», — написал Пушков.

Напомним, сегодня Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Торжественная церемония состоялась в Вашингтоне в штаб-квартире Госдепартамента США в присутствии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.