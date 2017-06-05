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Политика
Трамп не собирается мешать экс-главе ФБР выступить с показаниями в конгрессе

Трамп не собирается мешать экс-главе ФБР выступить с показаниями в конгрессе

22:45  5 Июня 2017
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Трамп не собирается мешать экс-главе ФБР выступить с показаниями в конгрессе

Вашингтон, 5 июня. Президент США Дональд Трамп не намерен применять свои полномочия, чтобы воспрепятствовать бывшему директоры ФБР Джеймся Коми выступить с показаниями в конгрессе. Об этом сообщает представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп пользоваться своими полномочиями, чтобы помешать Коми дать показания в конгрессе. Как пишет «Газета.ru», Коми должен будет выступить в конгресс 8 июня.

Напомним, что американский президент обладает правом запретить действующим и бывшим чиновникам США явиться в конгресс для дачи показаний.

 

#трамп #коми
Антон Зарубин
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