Сирия: на юге территории, контролируемой противниками Асада, началась эпидемия кори
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Дамаск, 5 июня. В южных районах Сирии, которые удерживаются противниками президента САР Башара Асада, началась эпидемия кори. Об этом пишет Syria Direct.
По данным издания, из-за войны у жителей уже два года не было возможности пройти вакцинацию. Первые признаки вспышки кори появились в марте среди поставнцев Кунейтра, в юго-западной провинции. Сейчас корь распространяется среди детей младшего возраста.
Ранее сообщалось, что завезенная из Сирии «болезнь зомби» заставляет американцев гнить заживо.
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