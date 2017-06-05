Сирия: на юге территории, контролируемой противниками Асада, началась эпидемия кори

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Дамаск, 5 июня. В южных районах Сирии, которые удерживаются противниками президента САР Башара Асада, началась эпидемия кори. Об этом пишет Syria Direct.

По данным издания, из-за войны у жителей уже два года не было возможности пройти вакцинацию. Первые признаки вспышки кори появились в марте среди поставнцев Кунейтра, в юго-западной провинции. Сейчас корь распространяется среди детей младшего возраста.

Ранее сообщалось, что завезенная из Сирии «болезнь зомби» заставляет американцев гнить заживо.