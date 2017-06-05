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Лондон, 5 июня. «Русские торги» в Лондоне в понедельник принесли более 5 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщил представитель аукционного дома Christie's.

Отмечается, что эта сумма превысила общий верхний эстимейт в 3,5 миллиона фунтов стерлингов. С молотка ушли 77% лотов.

Как пишут организаторы, кульминацией торгов стал эскиз костюма Креонта 1904 года к одной из постановок «Антигоны» Софокла, над которой работал Лев Бакст. Эскиз купили за 377 тысяч фунтов стерлингов.