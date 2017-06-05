Цена на нефть поднялась до $50 на фоне ситуации вокруг Катара

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Лондон, 5 июня. Дипломатический кризис на Ближнем востоке, вызванный разрывом дипломатических связей четырех стран (Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и ОЭА) с Катаром, привел к повышению цен на нефть.

По последним данным, стоимость июльских фьючерсов за баррель нефти марки Brent выросла на 1,5% – до 50,58 долларов. Аналогичным образом подорожала и нефть марки WTI – цена на нее составила 48,27 долларов.

Ранее сообщалось, что напряженность на Ближнем востоке обрушила и катарский фондовый рынок. Отмечается, что биржевой индекс Катара упала на 8% после резкого снижения стоимости 13 ключевых катарских компаний.