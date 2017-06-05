Самый длинный в РФ автобус протестируют в Петербурге

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Санкт-Петербург, 5 июня. В Петербурге будет протестирован самый длинный в Российской Федерации автобус. Об этом в понедельник сообщили официальные представители ГУП «Пассажиравтотранс».

Речь идет о 19-метровом автобусе ЛиАЗ-621365. Согласно предварительным данным, специалисты планируют шесть месяцев испытывать его на маршруте №24 (Хасанская улица – станция метро «Василеостровская»).

Напомним, ранее стало известно том, что в Санкт-Петербурге столкнулись автобус и грузовик. В результате инцидента пострадали 11 человек.