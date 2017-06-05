Сирия: SDF назовут дату осады Ракки во вторник

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Дамаск, 5 июня. «Демократические силы Сирии» при поддержке США объявят дату начала заключительного нападения на город Ракка. Об этом пишет Reuters.

Повстанцы, борющиеся с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»*, назовут дату во вторник.

Ранее сообщалось, что западная коалиция призывает жителей Ракки покинуть город. Военные источники отмечают, что отряды курдского ополчения в составе «Сирийских демократических сил» находятся всего в трех километрах от Ракки

* Организация запрещена на территории РФ.