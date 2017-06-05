Жителей Москвы предупредили о ночной грозе

Москва, 5 июня. Неблагоприятные погодные условия на территории российской столицы сохранятся до 6 июня. Такими данными поделились в понедельник официальные представители московского управления МЧС Российской Федерации.

«С 23:00 по московскому времени 5 июня до 07:00 по московскому времени 6 июня ожидаются сильный дождь, местами с грозой, и усиление шквалистого ветра с порывами 13–18 метров в секунду», — отметили в ведомстве.