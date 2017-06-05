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Происшествия
Стрельбу в Орландо устроил ветеран вооруженных сил США

Стрельбу в Орландо устроил ветеран вооруженных сил США

22:38  5 Июня 2017
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Стрельбу в Орландо устроил ветеран вооруженных сил США

Нью-Йорк, 5 июня. Стрельбу в американском городе Орландо, в результате которой погибли пять человек, устроил бывший военнослужащий США. Об этом сообщил шериф округа Ориндж Джерри Демингс.

«Подозреваемый - Джон Роберт Ньюман 1972 года рождения, который являлся ветераном сухопутных сил ВС США», — цитирует шерифа «Вечерняя Москва».

Он также добавил, что в настоящее время специалисты устанавливают личности пяти погибших. Возраст жертв составляет от 35 до 70 лет.

Напомним, 5 июня в Орландо мужчина открыл огонь по своим бывшим коллегам. В результате инцидента погибли пять человек, нападавший покончил с собой.

#сша #флорида #орландо
Алексей Громов
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