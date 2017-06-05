Пилот, сбежавший с места крушения вертолета в Адыгее, задержан и дает показания

В Избранное

Скопировать

Майкоп, 5 июня. Полицейские нашли пилота вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в этот понедельник в Гиагинском районе Адыгеи. Мужчины скрылся с места происшествия вскоре после крушения вертолета.

Сейчас пилот уже задержан полицейскими и дает показания. По его словам, вертолет был неисправен, поэтому он был вынужден совершить экстренную посадку в поле.

Вскоре после приземления вертолет загорелся. Пилот не смог предъявить полиции свои документы, заявив, что они сгорели пожаре. Сейчас полиция выясняет, была ли у пилота лицензия на управление вертолетом. Личность владельца вертолета уже установлена. Незадолго до катастрофы вертолет занимался опрыскиванием кукурузных полей химикатами.