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Происшествия
Пилот, сбежавший с места крушения вертолета в Адыгее, задержан и дает показания

Пилот, сбежавший с места крушения вертолета в Адыгее, задержан и дает показания

22:11  5 Июня 2017
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Пилот, сбежавший с места крушения вертолета в Адыгее, задержан и дает показания

Майкоп, 5 июня. Полицейские нашли пилота вертолета Ми-2, потерпевшего крушение в этот понедельник в Гиагинском районе Адыгеи. Мужчины скрылся с места происшествия вскоре после крушения вертолета.

Сейчас пилот уже задержан полицейскими и дает показания. По его словам, вертолет был неисправен, поэтому он был вынужден совершить экстренную посадку в поле.

Вскоре после приземления вертолет загорелся. Пилот не смог предъявить полиции свои документы, заявив, что они сгорели  пожаре. Сейчас полиция выясняет, была ли у пилота лицензия на управление вертолетом. Личность владельца вертолета уже установлена. Незадолго до катастрофы вертолет занимался опрыскиванием кукурузных полей химикатами.

 

#адыгея #ми-2
Антон Зарубин
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