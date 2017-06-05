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ДНР: донецкие ученые создали новые высокоэффективные удобрения

ДНР: донецкие ученые создали новые высокоэффективные удобрения

22:42  5 Июня 2017
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ДНР: донецкие ученые создали новые высокоэффективные удобрения

Донецк, 5 июня. Ученые Донецкого научно-исследовательского института «Реактивэлектрон» разработали новую технологию производства комплексных микроудобрений, которые повышают урожай на 20%. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Реактивэлектрона» Иван Удодов.

«Разработка микроудобрений на основе комплексонатов биогенных металлов, за которую взялись в Донецке, — дело целой группы ученых НИИ «Реактивэлектрон». В нее вошли химики, биологи, технолог, механик и даже математик», — рассказал Удодов.

Эти микроудобрения могут применяться в открытом и закрытом грунте. Удобрения могут применяться для выращивания различных культур, от зерновых до овощных. При этом урожайность повышается до 20%, что подтвердили многочисленные лабораторные исследования.

#днр #ученые #донбасс #донецк
Алексей Громов
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