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Россия
Вдова Ельцина считает 90-е годы «святыми»

Вдова Ельцина считает 90-е годы «святыми»

22:12  5 Июня 2017
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Вдова Ельцина считает 90-е годы «святыми»

Москва, 5 июня. 90-е годы в России стали «святым» периодом становления страны. Так считает вдова бывшего президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

«90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», — отметила Наина Ельцина на презентации книги «Личная жизнь».

Напомним, ранее известный российский режиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность Ельцин-центра.

#ельцин
Алексей Громов
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