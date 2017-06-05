Вдова Ельцина считает 90-е годы «святыми»

Москва, 5 июня. 90-е годы в России стали «святым» периодом становления страны. Так считает вдова бывшего президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

«90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», — отметила Наина Ельцина на презентации книги «Личная жизнь».