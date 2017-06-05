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Происшествия
Полиция не смогла найти семиметровых инопланетян под Краснодаром

Полиция не смогла найти семиметровых инопланетян под Краснодаром

22:01  5 Июня 2017
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Полиция не смогла найти семиметровых инопланетян под Краснодаром

Краснодар, 5 июня. Житель Краснодарского края стал свидетелем посадки космического корабля, из которого на землю сошли семиметровые гуманоиды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 2 июня 59-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что между поселком Водники и районом Витаминкомбината «инопланетный корабль осуществил высадку десанта».

«По словам заявителя, он видел космический корабль, из которого вышли семиметровые гуманоиды. Когда сотрудники полиции вместе с заявителем прибыли на место инцидента в поле никого обнаружено не было», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что мужчина, заявивший о пришельцах, был трезв и находился в адекватном состоянии.

#полиция #нло #краснодарский край #пришельцы #гуманоиды
Алексей Громов
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