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Сирия, 6 июня. Сирийские военные начали масштабную освободительную кампанию против ИГ* на востоке провинции Хама. Боевики ССА** сбили самолет правительственных ВВС в пустынной местности провинции Дамаск. Отряды SDF**** заметно приблизились к Ракке с западного направления, захватив ряд поселков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вела бои с исламистами в районах городов Хараста и Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте; заняла ряд ключевых опорных пунктов ИГИЛ* на востоке от Пальмиры; при помощи NDF****** отбила у ИГ несколько стратегических высот в районе нефтепровода и населенный пункт на востоке Хамы; вернула часть позиций в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре благодаря поддержке ВКС РФ.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло танки, ракетные установки и военные пикапы в боях с армией САР к востоку от Пальмиры; обстреляло из минометов позиции САА вблизи больницы на юге Дейр эз-Зора; потеряло больше 20 боевиков, а также убило четверых и ранило троих сирийских военных в ходе противостояния на востоке провинции Хама; лишилось девяти поселений в районе города Баадж на западе Ирака.

Курды: установили контроль над поселениями Сеггура, Абу Сус, Аднания, Бир Хашим, Яаруб, Хави Хауа Аль-Гарбия и Хатония к западу от Ракки, почти достигнув западных ворот в город.

Сирийская свободная армия (ССА): сбила МиГ-21 в районе Даква в провинции Дамаск; обстреляла из артиллерии пригород Алеппо — Аль-Захра; совместно с «Джебхат Фатх аш-Шам»*** убили 14 бойцов «Хезболлы» в результате нападения на командный пункт формирования в Даръа.

Армия Ирака: уничтожила 21 террориста ИГИЛ в ходе столкновений в районе Аль-Шафаа на северо-западе Мосула.

Провинция Дамаск

На территории Восточной Гуты, находящейся к северо-востоку от Дамаска, в минувшие сутки фиксировались перестрелки между силами сирийской арабской армии (САА) и вооруженной оппозиции. Наиболее тяжелые бои прошли в окрестностях населенных пунктов Хош Аль-Давахира и Хараста. По информации источника, подконтрольного исламистским группировкам, военнослужащие армии САР нанесли серию из семи ракетных ударов по укрепленным районам радикалов. О потерях в рядах боевиков, тем не менее, не сообщается.

Восточная Гута, почти целиком занимаемая антиправительственными группировками, входит в одну из зон снижения напряженности, установленных в соответствии с меморандумом, принятым 4 мая в Астане. Боевики многократно нарушали введенный режим без огня, ведя обстрелы, в частности, и жилых районов. Территорию оазиса, а также ряд восточных кварталов столицы контролируют боевики формирований «Джебхат Фатх аш-Шам», «Файлак Аль-Рахман», «Джейш Аль-Ислам»***** и других, которые, кроме того, периодически ведут бои между собой.

Боевики оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) вчера днем сбили самолет МиГ-21 ВВС САР в пустынной области Даква на юго-востоке от столицы, сообщал в сети Twitter (@osoudalshrqia) оппозиционный источник. Тела пилота изначально не было обнаружено на месте крушения, однако позже выяснилось, что он, катапультировавшись слишком поздно, все-таки погиб.

Провинция Алеппо

Западная окраина Алеппо накануне в очередной раз подверглась обстрелам со стороны радикалов. В предместье Аль-Захра фиксировалась деятельность боевиков-снайперов, а недалеко от Мечети Омейядов было отмечено падение артиллерийского снаряда, выпущенного с направления территорий, подконтрольных вооруженной оппозиции. Об этом сообщал Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека. Точные сведения о возможных жертвах среди местных жителей пока формируются.

К югу от административного центра накануне утром шли перестрелки между сирийскими военными и боевиками-исламистами, передавал тот же источник. Основные боевые действия разворачивались на линии соприкосновения недалеко от поселка Тель Аль-Хатабат. В западных и южных районах провинции по-прежнему концентрируются значительные военные ресурсы и резервы ряда крупнейших исламистских организаций. Нередко радикалы ведут обстрелы и проводят атаки позиций САА, рассчитывая ближе подобраться к городу Алеппо, который был утрачен ими в битве с армией САР в декабре 2016-го года.

Провинция Хомс

Сирийские войска при помощи «Хезболлы» в минувшие сутки добились определенных успехов в зачистке территорий к востоку от древней Пальмиры от сил «Исламского государства»*. Наступающие части атаковали позиции ИГ вдоль трассы М20 и к юго-востоку от города вблизи вершины Тель-аль-Фарри под прикрытием правительственных ВВС. В результате военнослужащие САА отбили несколько стратегически значимых опорных пунктов, продвинувшись вглубь занимаемых радикалами территорий. По информации Damascus Now, террористы ИГИЛ понесли серьезные потери в военной технике, большей частью в результате работы ВВС САР. Так, были ликвидированы несколько танков, военных пикапов с установленными крупнокалиберными пулеметами и ракетных установок боевиков. Основные удары пришлись по местам концентрации сил «Исламского государства» в районах нефтяных полей Аль-Хейль и Арак, а также вблизи крупнейшего форпоста радикалов в регионе — города Ас-Сухна.

Отряды ИГИЛ, рассчитывая сдержать мощный натиск правительственной армии САР и ее союзников, тем временем вели интенсивные обстрелы объектов САА из противотанковых ракетных установок, передавало оппозиционное информагентство Qalaat Al Mudiq.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства», за день до этого занявшие часть территорий на западной окраине Дейр эз-Зора в результате мощной атаки, в минувшие сутки были вынуждены покинуть некоторые захваченные территории под натиском сирийской армии, поддерживаемой ВКС РФ и ВВС Сирии. Так, отряды террористов, не успев закрепиться на холме Тель Умм Аббуд, были вынуждены отступить назад под ударами российских бомбардировщиков, передает ливанское издание Al Masdar News. После перегруппировки правительственные войска начали вести контратаки позиций ИГ, рассчитывая вернуть под свой контроль здание школы и ряд других опорных пунктов в районе Аль-Панорама.

Накануне утром, кроме того, боевики провели массированные артиллерийские и минометные обстрелы укрепрайонов армии САР недалеко от госпиталя Аль-Асад на южной окраине административного центра провинции, сообщал военный источник в сети Twitter (@Nidalgazaui). Никаких сведений о ходе противостояния в этой части города до сих пор не поступало.

Провинция Даръа

Отряды Сирийской свободной армии (САА) и «Джебхат ан-Нусры» в прошедшие сутки обстреляли пункт управления сил ливанской организации «Хезболла», выступающей на стороне правительства Сирии, в окрестностях Даръа, сообщал оппозиционный портал SOHR. В результате, согласно данным источника, под ударами погибли по меньшей мере 14 бойцов ливанского формирования. Дополнительные подразделения «Хезболлы», а также других проправительственных войск были переброшены в этот регион в связи с готовящимся полномасштабным наступлением сирийской армии, цель которого — освободитель захваченную исламистами южную половину столицы провинции, в том числе ключевые районы Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад.

Кроме того, передавало накануне агентство SOHR, в нескольких кварталах города в течение всех вчерашних суток отмечались столкновения между военнослужащими САА и боевиками незаконных формирований.

Провинция Ракка

В прошедшие сутки отряды Демократической армии Сирии (SDF) и курдских сил YPG, действующие в рамках антитеррористической кампании «Гнев Евфрата» под командованием США, зачистили несколько населенных пунктов от боевиков ИГИЛ, почти вплотную приблизившись к западным воротам города Ракка. Утром курды заняли поселение Рабия и окружили удерживаемые террористами близлежащие деревни Сеггура, Абу Сус, Аднания, Бир Хашим и Яаруб. Другие части войск SDF тем временем вошли в населенный пункт Хави Хауа Аль-Гарбия. К вечеру это поселение и все захваченные в кольцо блокады деревни перешли под контроль курдов. Об этом сообщали в соцсети Twitter новостные каналы (@wafanews82) и (@24Raqqa). В результате силы операции «Гнев Евфрата» с тяжелыми боями вышли к поселку Хави Хауа Аль-Гарбия, оказавшись всего в трех километрах от столицы провинции.

Провинция Хама

Правительственная армия САР при поддержке союзных сил Национальной обороны (NDF) начала накануне полномасштабную освободительную операцию в восточной части провинции Хама. Наступление велось сразу на нескольких направлениях. В результате первой серии атак военнослужащим удалось заметно продвинуться в зачистке территорий от боевиков «Исламского государства». Так, подразделения САА начали штурм позиций террористов в районе вдоль нефтепровода к юго-востоку от населенного пункта Акариб. В результате сирийские военные с тяжелыми боями вышли к городу Абу Ханая, взяв под контроль восемь ключевых высот с видом на нефтепровод, передавало информагентство AMN. По данным ливанского агентства, в ходе столкновений были нейтрализованы больше 20 террористов. Что касается потерь в рядах сирийской армии, то боевиками были убиты четверо военнослужащих, еще три получили ранения.

Кроме того, в ходе наступления сирийские военные освободили поселение Расм Аль-Тина, расположенное на востоке от города Ас-Саан, передал на свой странице в социальной сети Twitter (@watanisy) военный источник. Таким образом, подразделения САА несколько оттеснили террористов от магистрали «дорога жизни». В связи с этим было восстановлено движение на участке между городами Саламия и Итрия.

Ирак

В северо-западной части Мосула в прошедшие сутки продолжались жестокие столкновения между правительственными силами Ирака, поддерживаемыми авиацией США и других стран западной коалиции, и отрядами «Исламского государства». Иракские военные ведут атаки позиций террористов в последних трех районах города, которые все еще остаются в оккупации террористического формирования. Самые интенсивные бои в минувшие сутки шли в районе Аль-Шафаа. По информации новостного портала Iraqi News, был ликвидирован как минимум 21 боевик ИГИЛ. О потерях в рядах иракских войск не сообщалось.

Силы народной мобилизации, выступающие на стороне правительства Ирака, накануне продолжили разворачивать наступление в районе сирийско-иракской границы. Недавно ополченцы заняли город Баадж. Накануне им удалось выбить террористов ИГИЛ из девяти населенных пунктов, расположенных в окрестностях Бааджа, сообщал информационный центр Iraqi News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)