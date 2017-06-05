Apple представила новую ОС High Sierra и обновленный Macbook Pro
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Сан-Франциско, 5 июня. На ежегодной презентации компании Apple рамках технологической конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) были представлены новинки американской корпорации.
В частности, Apple представила новый и самый мощный на данный момент iMac Pro, обновлённый ноутбук Macbook Pro, а также операционные системы High Sierra и iOS 11.
Как сообщается, цена на новый iMac Pro составит 4999 долларов.
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