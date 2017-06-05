Apple представила новую ОС High Sierra и обновленный Macbook Pro

В Избранное

Скопировать

Сан-Франциско, 5 июня. На ежегодной презентации компании Apple рамках технологической конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) были представлены новинки американской корпорации.

В частности, Apple представила новый и самый мощный на данный момент iMac Pro, обновлённый ноутбук Macbook Pro, а также операционные системы High Sierra и iOS 11.

Как сообщается, цена на новый iMac Pro составит 4999 долларов.