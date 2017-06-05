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Технологии
Apple представила новую ОС High Sierra и обновленный Macbook Pro

Apple представила новую ОС High Sierra и обновленный Macbook Pro

21:53  5 Июня 2017
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Apple представила новую ОС High Sierra и обновленный Macbook Pro

Сан-Франциско, 5 июня. На ежегодной презентации компании Apple рамках технологической конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) были представлены новинки американской корпорации.

В частности, Apple представила новый и самый мощный на данный момент iMac Pro, обновлённый ноутбук Macbook Pro, а также операционные системы High Sierra и iOS 11.

Как сообщается, цена на новый iMac Pro составит 4999 долларов.

 

#apple
Антон Зарубин
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