Боб Дилан передал Шведской академии аудиофайл с нобелевской речью

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Стокгольм, 5 июня. Известный американский исполнитель Боб Дилан передал аудиозапись своей речи нобелевского лауреата, которая необходима для получения денежной части премии. Об этом проинформировали официальные представители Шведской академии.

Как передает телеканал «360», музыкант указал на то, что на его творчество повлияли музыка Бадди Холли и произведения «Моби Дик», «Одиссея», «На Западном фронте без перемен».

Напомним, ранее стало известно о том, что вручение Нобелевской премии Бобу Дилану прошло без прессы.