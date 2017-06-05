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Сирия, 5 июня. Террористам ИГ* пришлось покинуть захваченные позиции в районе Аль-Панорама Дейр эз-Зора под ударами ВКС РФ. Армия САР установила контроль над шестью поселениями на границе провинций Алеппо и Ракка. САА ликвидировала больше 500 боевиков ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): безуспешно пыталась атаковать позиции «Джейш Аль-Ислам»***** у города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте; освободила деревни Расм Фала, Расм Фала Кабира, Расм Фала Сагира, Мушарафат Кабира, Аль-Джаум и Фалалия на юго-востоке провинции Алеппо; обстреляла позиции радикалов на юге от города Аль-Латамина.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло часть захваченных накануне позиций в районе Аль-Панорама на западе Дейр эз-Зора в ходе контратаки армии САР при поддержке ВКС РФ; ведет перестрелки с курдами в поселках Яаруб и Абу Сус на западе от Ракки.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ранила троих мирных жителей у города Наима к северо-востоку от Даръа; вместе с отрядами ССА потеряли за сутки в сумме 514 боевиков в результате контрнаступления САА и «Хезболлы» в Даръа.

Международная коалиция: в ходе очередной бомбардировки убила около 30 жителей Ракки, пытавшихся бежать из зоны боевых действий.

Провинция Дамаск

Как сообщается на странице антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам» в сети Twitter (@jaishalislam), боевики группировки отбили очередную атаку войск Сирийской арабской армии (САА) на восточной окраине города Хош Аль-Давахира в Восточной Гуте. В этом районе ранее была захвачена группа исламистов при попытке проникнуть на занимаемую САА территорию. В течение сегодняшнего дня столкновения между сторонами фиксировались также в окрестностях населенного пункта Хараста. Таким образом, оппозиционные силы продолжают нарушать условия вступившего в силу 6 мая меморандума, вынуждая правительственных военных наносить ответные удары.

По информации другого оппозиционного источника в Twitter (@RFS_mediaoffice), сирийские ВВС нанесли несколько авиаударов по военным объектам исламистских группировок в окрестностях города Аль-Шифония, также находящегося на востоке от Дамаска в Восточной Гуте. О нанесенном исламистам уроне не сообщается. Предоставленные источником данные в настоящий момент проверяются.

Провинция Алеппо

Правительственные подразделения во главе с бойцами спецназа «Тигры» заняли сразу шесть населенных пунктов на юго-востоке Алеппо у самой границы с провинцией Ракка. При этом, как отмечает ливанское агентство Al Masdar News, военнослужащие почти не встретили сопротивления со стороны террористов «Исламского государства»*. Так, армия САР взяла под свой полный контроль деревни Расм Фала, Расм Фала Кабира, Расм Фала Сагира, Мушарафат Кабира, Аль-Джаум и Фалалия.

Напомним, накануне сирийские войска освободили последний оплот террористического формирования в провинции Алеппо — город Маскана. Теперь подразделения САА сосредоточились на зачистке от ИГИЛ территорий к востоку от ключевой артерии Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные силы благодаря поддержке ВКС России смогли восстановить контроль над стратегически значимой высотой Тель Умм Аббуд на западе города Дейр эз-Зор в районе Аль-Панорама. Как отмечает военный источник Al Masdar News, боевики не успели закрепиться на захваченных накануне территориях и были вынуждены отступить под натиском армии САР и авиаударами российских ВКС. Сообщается, что на данный момент интенсивность атак «Исламского государства» заметно снизилась. Военнослужащие САА, в свою очередь, развернули контрнаступление на позиции ИГ на западе административного центра провинции, надеясь вернуть утраченные позиции.

Отряды боевиков ИГИЛ накануне прорвали линию обороны сирийской армии, захватив высоту Тель Умм Аббуд, школу и другие ключевые позиции в районе Аль-Панорама.

Провинция Даръа

Боевики незаконных формирований обстреляли район электростанции к западу от города Наима, находящегося на северо-востоке от административного центра региона. Согласно данным информационного портала F.S.N.N., в результате обстрелов получили ранения три местных жителя. Также ряд близлежащих населенных пунктов и несколько районов на северо-востоке Даръа были обесточены.

Кроме того, как передает информагентство Damascus Now, в больнице от полученных ранений скончался ребенок, попавший под обстрел со стороны «Джебхат ан-Нусры» и Сирийской свободной армии (ССА), которые продолжают вести операцию по захвату Даръа.

Правительственные войска, которые недавно с прибытием мощного подкрепления начали полномасштабную операцию по освобождению захваченной радикалами южной половины города Даръа, за прошедшие сутки ликвидировали 514 исламистов, передает военный источник в соцсети Twitter (@Souria4Syrians). В оккупации «Тахрир аш-Шам» и ССА почти целиком находятся районы Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия, представляющие стратегическое значение.

Провинция Ракка

В результате очередного мощного авиаудара ВВС стран антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, погибли около 30 мирных жителей, пытавшихся покинуть охваченный боями город Ракка через Евфрат на лодках. Об этом сообщает портал Damascus Now. Напомним, сегодня утром в результате бомбардировки с воздуха и обстрелов со стороны поддерживаемых Вашингтоном бойцов Сирийской демократической армии (SDF)**** были частично разрушены несколько жилых домов на северной окраине административного центра провинции.

В населенных пунктах Яаруб и Абу Сус в западном направлении от Ракки пока по-прежнему сохраняются очаги сопротивления боевиков «Исламского государства». Как передает на своей странице в Twitter (@VivaRevolt) военный источник, в настоящий момент в районе поселений между курдскими отрядами и террористами ИГ идут интенсивные перестрелки с применением пулеметов крупных калибров. Ранее Яаруб и Абу Сус были замкнуты бойцами SDF в кольцо окружения, затем курды вошли в населенные пункты и уже успели почти целиком зачистить их от боевиков ИГИЛ.

Провинция Хама

На линии разграничения между сирийскими войсками и отрядами антиправительственных группировок на севере провинции Хама вновь неспокойно. По данным информационного агентства SRG Syria, связанного с боевиками оппозиционных сил, сирийские военные открыли огонь по укрепленным пунктам исламистов в окрестностях оккупированного города Аль-Латамина из артиллерийских орудий крупных калибров и РСЗО «Град». При этом никаких данных о потерях в рядах радикалов источник не сообщает.

Северная часть провинции входит в одну из зон безопасности, которая охватывает, в частности, территорию соседнего Идлиба. Отряды боевиков в нарушение режима тишины постоянно ведут обстрелы опорных пунктов правительственной армии в этом регионе, надеясь восстановить контроль над утраченными этой весной позициями. Части армии САР, в том числе элитное подразделение «Тигры», вели широкомасштабную кампанию на этом направлении, освободив в короткий срок несколько стратегических городов и поселков.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)