Рассекречены документы о намерении Израиля применить ядерное оружие в 1967 году

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Иерусалим, 5 июня. У Израиля в ходе Шестидневной войны был подготовлен план по использованию ядерного оружия против Египта. Как сообщает Международный центр имени Вудро Вильсона, ссылаясь на рассекреченные данные, Израиль намеревался применить ядерную бомбу в случае поражения в войне.

Как гласят рассекреченные документы, первые ядерные устройства были собраны в Израиле уже в ходе кризиса 1967 года. Ряд высокопоставленных израильских руководителей рассматривал вариант применения подобного устройства в случае пессимистического сценария развития конфликта.

Полусобранное устройство предполагалось разместить на Синайском полуострове и активировать по приказу премьер-министра Израиля. Предполагалось, что подрыв заряда должен был послужить сообщением для сдерживания противника, а не нанести серьёзный ущерб