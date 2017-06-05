Самолет ВВС Сирии мог быть сбит под Дамаском из зенитных орудий, полученных из США

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Бейрут, 5 июня. Боевики террористической группировки «Джейш аш-Шухада» заявили, что истребитель ВВС Сирии, который сегодня потерпел крушение под Дамаском, был сбит с помощью зенитных орудий, предоставленных им недавно США. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Arabiya.

Истребитель упал в 15 километрах к востоку от населенного пункта Бир-Касаб между Тель-Даква и аэропортом Думейр, который расположен 40 километрах от Дамаска. Пилот истребителя погиб. Стоит отметить, что власти США оказывают поддержку оружием некоторым вооруженным группировкам сирийской оппозиции.

Стоит отметить, что власти США оказывают поддержку оружием некоторым вооруженным группировкам сирийской оппозиции. Кроме того, многие боевики проходят подготовку в специальных военно-тренировочных лагерях в Иордании, где их тренируют американские инструкторы.