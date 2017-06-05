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Стало известно, сколько жителей США посмотрели интервью Путина на NBC

Стало известно, сколько жителей США посмотрели интервью Путина на NBC

21:42  5 Июня 2017
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Стало известно, сколько жителей США посмотрели интервью Путина на NBC

Вашингтон, 5 июня. Около 6,1 миллиона жителей Соединенных Штатов Америки посмотрели интервью, которые президент Российской Федерации Владимир Путин дал ведущей телеканала NBC Мегин Келли. Об этом в понедельник сообщило издание TVNewser.

Согласно предварительной информации, данное интервью стало одной из самых рейтинговых передач NBC с марта 2016 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

#путин #nbc
Алексей Громов
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