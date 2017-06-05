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Политика
Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашения о зонах деэскалации в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашения о зонах деэскалации в Сирии

21:26  5 Июня 2017
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Путин и Эрдоган обсудили выполнение соглашения о зонах деэскалаци в Сирии

Москва, 5 июня. Российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара и Сирии

Оба президента договорились способствовать дальнейшему урегулированию ситуации в Сирии, в частности обеспечения выполнения договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии. Путин и Эрдоган подчеркнули, что кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации мирового сообщества.

#путин #эрдоган
Антон Зарубин
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