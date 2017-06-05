Кубок конфедераций принес в московское метро новый стандарт навигации

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Москва, 5 июня. Московское метро ввело новый стандарт навигации в преддверии матчей Кубка конфедераций — 2017. Как сообщил первый замначальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, стандарт был изменен на всех станциях и останется после окончания Кубка.

«Больше нет зеленых и красных табличек «Вход» и «Прохода нет», теперь есть большая белая табличка, на которой изображена станция и написаны все пересадки со станции. Она продублирована на английском языке», — цитирует Латыпова RT.

Ранее стало известно, что петербургское Заксобрание рассмотрит законопроект о запрете продажи алкоголя в стеклянной таре вблизи нового стадиона на время проведения Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.